Atalanta-Hellas Verona, la diretta del match

Dopo la grande impresa di Anfield torna il campionato per l’Atalanta, che ospita il Verona per il terzo anticipo della 9^ di Serie A. Sarà Gasperini contro l’allievo Juricic.

Il tecnico piemontese deve rinunciare a Miranchuk, positivo al Covid come Malinovskyi, ma anche a Gosens e Pasalic che non recuperano.

La diretta del match:

Il secondo tempo

94′- Finisce qua: Atalanta-Hellas Verona 0-2.

90′- Ci saranno 4′ di recupero.

83′- In contropiede il Verona colpisce ancora: gran palla in profondità di Veloso per Zaccagni che, tutto solo davanti a Sportiello, non sbaglia col destro: 2-0.

80′- Traorè duro su Dimarco: ammonito.

77′- Cross di Hateboer e colpo di testa di Muriel, palla alta di poco!

76′- Cambia ancora l’Atalanta: fuori Mojica e Gomez, dentro Ruggeri e Traorè.

70′- Ci prova Muriel che s’infila tra due avversari al limite dell’area ma strozza troppo il sinistro che si spegne sul fondo.

66′- Attenzione, problemi al ginocchio operato per Gollini: al suo posto entra Sportiello.

63′- Cambia subito Gasperini: fuori Zapata e Ilicic, dentro Lammers e Muriel.

62′- Non sbaglia Veloso: Gollini da una parte e palla dall’altra. Verona in vantaggio.

60′- Zaccagni steso in area da Toloi: calcio di rigore e giallo per il difensore brasiliano dell’Atalanta.

58′- Di Carmine! Il centravanti veronese non trova la porta di testa da ottima posizione! Che pericolo per i nerazzurri!

56′- Ancora Atalanta vicina al vantaggio! Questa volta è Tameze a respingere la conclusione a botta di sicura di Toloi a pochi passi dalla porta di Silvestri.

54′- Doppia occasione Atalanta! Sul corner di Gomez colpo di testa potentissimo di Zapata parato da Silvestri d’istinto, poi ci prova Djimsiti ancora di testa e sulla riga respinge sempre il portierone del Verona.

53′- Gran sinistro dai 25 metri di Veloso, palla che colpisce la parte alta della traversa con Gollini superato. Che brivido per l’Atalanta!

52′- Toloi! Destro del difensore brasiliano, para Silvestri!

45′- Si riparte al Gewiss Stadium.

Il primo tempo

46′- Il primo tempo finisce con una conclusione del Papu alle stelle (colpa anche di un rimbalzo beffardo prima del calcio): 0-0 tra Atalanta e Verona.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

33′- Gran numero di Gomez che si beve Dawidowicz e prova un destro potentissimo, para coi pugno Silvestri!

21′- Freuler! Destro da fuori dello svizzero, palla che termina di pochissimo a lato con Silvestri battuto!

20′- Battibecco tra Gasperini e il quarto uomo Marinelli: Massa ammonisce il tecnico nerazzurro.

18′- Atalanta a un passo dal vantaggio! Possesso recuperato sulla trequarti veronese dal Papu; palla al limite dell’area per Zapata che cerca subito Ilicic sulla destra ma il mancino dello sloveno termina di poco alto. Che peccato!

10′- È il minuto numero 10 e le due squadre si fermano per un applauso al numero 10 per eccellenza, il più grande: Diego Armando Maradona.

1′- Dopo il minuto di raccoglimento per omaggiare Maradona, si parte al Gewiss Stadium.

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.