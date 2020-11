The voice senior, Il silenzio dell’acqua o Something new? La tv del 27 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 27 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima puntata di “The Voice Senior”. Nato da “The Voice”, il talent di maggior successo al mondo, “The Voice Senior” è un grande show per tutta la famiglia, una vera e propria festa della musica, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e passione, con storie straordinarie. Quattro coach del panorama musicale italiano competono per conquistare i loro talenti preferiti e, una volta formate le squadre, avranno il compito di selezionare i più meritevoli, che potranno così accedere all’ultima puntata Live, ricca di ospiti e sorprese, in cui i cantanti si giocheranno il tutto per tutto, con il televoto del pubblico a casa, sempre con grande energia e spirito sportivo. Conduce Antonella Clerici.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La talpa” e “La resa dei conti”. Nel primo, la rivalità fin dai tempi dell’Accademia tra Jackson e Chris Rios, un’altra recluta , finisce tragicamente con la morte di quest’ultimo, ucciso da un sospetto in fuga su una Maserati grigia… Nel secondo, Nolan ha ormai quasi la certezza che la talpa all’interno del Dipartimento sia Armstrong…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Su Rete4 alle 21.20 saranno protagonisti i casi di cronaca con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la seconda stagione della fiction “Il silenzio dell’acqua”, con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini.

Luisa è chiamata a celebrare il trasferimento del collega Baldini a Trieste. I festeggiamenti la riportano a Castel Marciano, dove Andrea vive ancora con la compagna Roberta e il figliastro Matteo.

Nel corso del suo breve soggiorno, Luisa s’imbatte nella piccola Giulia, una bambina di sei anni che scopre vagare tra i boschi in fuga dall’omicidio della madre e del fratello.

Sara Visentin e il giovane Luca Liverani sono morti rispettivamente a coltellate e per un colpo di pistola. Giulia è scioccata dall’accaduto e non riesce nemmeno a parlare. La prima ad occuparsi di lei sarà proprio Luisa, con cui la bambina instaurerà un rapporto di fiducia.

I sospetti della polizia, ad ogni modo, ricadono da subito sull’ex marito di Sara, Rocco Liverani. Rocco è un boxeur piuttosto incline a scaldarsi anche fuori dal ring, il che lo rende molto ambiguo agli occhi degli inquirenti. Dopo la separazione da Sara, il tribunale gli aveva peraltro revocato la custodia dei figli, il che lo aveva alterato ancora di più.

Il papà di Rocco, Salvatore Liverani, lo aiuta fornendogli un alibi. Ma la strategia non inganna né Luisa né Andrea, e la posizione di Rocco si aggrava quando si scopre che prima di separarsi il pugile ha avuto un’amante. Dietro quella relazione si cela la verità sull’omicidio?

Su Italia1 alle 21.20 verrà proposta una nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La 7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, con Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Villainess Professione assassina”; su La5 alle 21.05 “Something new”; su Iris alle 21.10 “Gunny” e su Italia2 alle 21.05 “Spiders”

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso “Art night – Tiepolo – I diritti della fantasia”. Tiepolo non è un artista da museo. Questo viaggio comincia dalla sua città, Venezia. A seguire, “Shoot it!”: ‘Bang Bang Club’, il nome dato a quattro impavidi fotoreporter che vollero rivelare al mondo intero le realtà dell’Apartheid, mettendo in gioco le loro stesse vite.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio stampa Mediaset