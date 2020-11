Un nuovo weekend si avvicina, nell’attesa delle decisioni su allentamenti o meno del lockdown. Intanto le previsoni che arrivano sono quelle del tempo su Bergamo e la provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile sull’Italia nel corso della giornata di venerdì grazie alla presenza di un campo di alta pressione, anche se dal Mediterraneo occidentale è in arrivo una perturbazione che si sposterà verso le regioni centro-meridionali nel corso del fine settimana. Il nord Italia non verrà interessato dalla perturbazione e proseguiranno condizioni di tempo stabile, con presenza di alcune inversioni termiche in pianura padana.

Venerdì 27 novembre 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Sulla medio-bassa pianura presenza di nebbie tra notte e mattino, in parziale dissolvimento nel pomeriggio (nebbie più persistenti tra cremonese e mantovano). In serata nuova formazione di nebbie in pianura.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+1°C), massime in lieve calo (8/10°C, valori inferiori nelle aree più nebbiose).

Sabato 28 novembre 2020

Tempo Previsto: In pianura e sull’area appenninica presenza di nebbie o nubi basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana condizioni di bel tempo.

Temperature: Minime in lieve aumento (-1/+2°C), massime stazionarie o in lieve calo (7/10°C, valori inferiori nelle aree più nebbiose).

Domenica 29 novembre 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento o banco di nebbia tra notte e mattino sui settori di pianura, in graduale dissolvimento.

Temperature: Minime in lieve aumento (0/3°C), massime in lieve aumento (8/11°C).