Open day online per la scuola dell’infanzia “Emilio Costanzo Piazzoni” di Castel Cerreto

La scuola dell’infanzia “Emilio Costanzo Piazzoni” di Castel Cerreto organizza due giornate di appuntamenti on line il 28 novembre 2020, il 5 dicembre 2020, con la possibilità di fissare appuntamenti anche durante la settimana da lunedì 30 novembre 2020 a venerdì 4 dicembre 2020.

Si tratta di incontri online strutturati e organizzati per permettere alle famiglie e ai bambini di visitare virtualmente la scuola. Un’occasione per conoscere il personale docente della Scuola, ricevere informazioni sulla didattica, il progetto educativo, gli orari e il calendario scolastico.

LA SCUOLA

A seguito delle disposizioni testamentarie della Contessa Emilia Wojna Piazzoni, la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo amministra e gestisce in Castel Cerreto, frazione di Treviglio, la Scuola dell’Infanzia “Emilio Costanzo Piazzoni”.

Una scuola di antiche origini che nel tempo, ha sviluppato uno stretto rapporto con il territorio circostante, integrandosi perfettamente nel tessuto locale.

La struttura oggi ospita una sezione eterogenea con 25 bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, privilegiando i bambini delle famiglie di Castel Cerreto e Treviglio. Svolge le proprie attività didattiche dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30 con pranzo.

L’anno scolastico 2021/22, prenderà il via il 6 settembre 2021 e terminerà il 30 giugno 2022.

IL PROGETTO EDUCATIVO

La scuola dell’Infanzia “Emilio Costanzo Piazzoni” ha come finalità lo sviluppo di autonomia, identità e competenza: tre punti cardine del proprio progetto educativo. I progetti annuali, rispettano le linee guida del Ministero, ma variano a seconda degli interessi e delle sensibilità dei più piccoli. L’identità della scuola, si fonda su un forte contatto con la natura e il territorio circostante e la sempre centrale attenzione ai più piccoli e ai loro bisogni. La dimensione domestica pone al centro la cura del bambino: numerose le attività che stimolano fantasia e creatività, dall’arte alla lettura ma anche attività manuali, senza dimenticare attività straordinarie e laboratori, come uscite sul territorio nel bosco del castagno, visite in fattoria, in piscina, gite a teatro o presso le attività commerciali della zona come panifici e aziende agricole. Non mancano infine laboratori di cucina e di giardinaggio, di psicomotricità, inglese e musica. Attività adatte ad ogni interesse e alla personalità di tutti i piccoli studenti che in questo periodo di emergenza sanitaria sono state sospese.

GLI OPEN DAY

Gli open day si terranno sabato 28 novembre e sabato 5 dicembre dalle 9.30 alle 18.30 e nella settimana dal lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre dalle 16:00 alle 17:30 solo su prenotazione. Gli incontri online avranno una durata di circa ‘15 minuti e verranno svolti tramite la piattaforma Google Meet. Durante questi colloqui le maestre presenteranno ai genitori la storia, le attività e i valori della scuola e mostreranno gli ambienti di cui si caratterizza (mensa, sala giochi e atrio). Terminato l’incontro sarà possibile richiedere la modulistica per effettuare la preiscrizione all’indirizzo mail info@istitutieducativi.it.

Per informazioni e per prenotare la propria partecipazione all’open day: www.istitutieducativi.it