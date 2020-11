Non è rimasto poco o nulla della struttura in muratura dei due depositi attrezzi andati a fuoco nella mattina di venerdì 27 novembre nella zona boschiva di Lovere.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti e hanno domato le fiamme. All’interno di uno dei capanni i vigili del fuoco hanno trovato due bombole Gpl per uso cucina prive di valvola per la gestione del gas. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno bonificato e messo in sicurezza la zona interessata.