In vendita il calendario solidale con le foto di Bergamo: dove comprarlo

É nato il calendario solidale di Bergamo, realizzato da Web&Media Srls, insieme all’associazione Riscopriamo Bergamo APS ETS e @Bergamowalls, con la collaborazione istituzionale del Comune di Bergamo.

Si chiama “Bergamo Riparte 2021” e parte del ricavato della vendita dei calendari sarà destinato al fondo di Mutuo soccorso del Comune e verrà distribuito da Palafrizzoni secondo le necessità di questo tempo di emergenza, così come per la vendita del Monopoly Bergamo.

“L’amministrazione ha fortemente sostenuto questo progetto. L’intento è quello di rilanciare la nostra città visto che a causa della pandemia di Covid ha avuto una triste ritorsione della sua immagine – ha dichiarato il sindaco Giorgio Gori – L’obiettivo del calendario, quindi, è anche quello di andare oltre e rilanciare l’attrattività della nostra bellissima città. Ed è ancora più importante perché questo progetto potrà contribuire ad assottigliare quel gap sociale che sta aumentando tra chi ha sofferto e continua a soffrire per le conseguenze economiche della pandemia e chi, invece, no”.

Bellezza, condivisione, solidarietà: sono le parole-chiave che il calendario vuole rilanciare per alimentare la speranza di un domani migliore.

Le bellezze sono quelle paesaggistiche e architettoniche di una città che ha molto da proporre. Condivisione e solidarietà sono le caratteristiche che hanno permesso la costruzione del calendario, frutto di tante collaborazioni: appassionati, fotografi e i numerosi followers di Bergamowalls (più di 23mila) che hanno contribuito nella scelta delle fotografie selezionate per il coloratissimo calendario.

Il contest sul web per la scelta della copertina ha, infatti, raccolto in tre giorni più di 200 fotografie. Di queste ne sono state selezionate 12, presentate sul profilo @Bergamowalls per una settimana e poi poste in votazione per 24 ore. Ciascuna foto ha raccolto oltre un migliaio di preferenze, la più gettonata è quella che apre il calendario.

Così come per il Monopoly edizione Bergamo la cui vendita è stata affidata agli Iper, anche per questo calendario per la distribuzione si è deciso di appoggiarsi ad un altro colosso della vendita locale: Esselunga.

Il calendario, infatti, sarà disponibile da sabato 28 novembre in tutti gli store Esselunga bergamaschi, della città e dell’hinterland e già disponibile sul sito di www.bergamowalls.come al costo di 12€.

In formato A3 su carta patinata, propone nei 12 mesi, 12 fotografie di luoghi significativi della città. Ogni immagine è accompagnata da un breve post che offre qualche informazione e solletica la curiosità, per approfondire le ricchezze di Bergamo.

“A tutti quanti hanno collaborato va un grazie detto ad alta voce – hanno spiegato Laura e Alberto Campoleoni, ideatori dell’iniziativa grazie al profilo instagram Bergamowalls e all’editrice Web&media – Prima di tutto, però, un grazie va al Comune di Bergamo, che ha avuto la sensibilità di promuovere, con un bando, l’iniziativa di chi crede nel rilancio della città e ha reso possibile l’incontro di tante energie e passioni, sostenendo la convinzione che, pur in una situazione di emergenza e di difficoltà non solo sanitaria, è possibile guardare avanti, lasciando dietro le spalle le ferite, profonde, che vorremmo rimarginate al più presto.”