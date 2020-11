Fontana annuncia: “Lombardia arancione da domenica, ma non è un liberi tutti”

“La Lombardia zona arancione viene dichiarata oggi, sabato l’ordinanza sarà in gazzetta ufficiale e per questioni tecnico-burocratiche entrerà in vigore da domenica”: questo l’annuncio del presidente della Regione Attilio Fontana che alle 18 di venerdì ha convocato un punto stampa per aggiornare i cittadini sulle decisioni prese in queste ore.

“Non dobbiamo abbassare la guardia, il virus c’è ancora ed è pericoloso. Non è un liberi tutti. Dobbiamo ribadire e insistere sui comportamenti che devono essere mantenuti: distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani. La notizia è molto positiva e dobbiamo consolidarla. Prima di tutto dobbiamo dire grazie ai lombardi, se abbiamo ottenuto tutto ciò è merito del rispetto delle norme in queste settimane”.

Infine le novità da domenica: “Cambia che i negozi verranno riaperti, la scuola media si svolgerà in presenza e all’interno dei comuni si potrà circolare senza l’autocertificazione”.