Il Teatro Filodrammatici di Treviglio continua la sua stagione e porta sul suo palco il cabaret con nomi famosi del panorama televisivo italiano, soprattutto del mondo della comicità.

Dal 27 novembre al 23 dicembre si terranno cinque appuntamenti dello show “LockUp – L’indicibile” condotto dall’attore comico Nando Timoteo per la rassegna “Teatro&…Cabaret”. Il sipario si aprirà alle 21 e il presentatore accoglierà sul palco un ospite sempre diverso e saranno trasmesse via streaming in collegamento dal Teatro Filodrammatici di Treviglio (costo biglietto: 2 euro).

Lo spettacolo, condotto dall’attore comico Nando Timoteo, si presenta come un mix esplosivo che unisce il talk show alla comicità. Inoltre, ci sarà la possibilità di parlare con gli ospiti della serata direttamente da casa.

IL PROGRAMMA

Venerdì 27 novembre – ospite Gianluca Scintilla Fubelli

Giovedì 3 dicembre – ospite Justine Mattera

Giovedì 10 dicembre – ospite Leonardo Manera

Giovedì 17 dicembre – ospite Max Pisu

Mercoledì 23 dicembre – ospite Debora Villa

A dicembre, inoltre, la programmazione del Filodrammatici regalerà anche tre appuntamenti con teatro e musica. Prossimamente sarà svelato il programma.



Teatro Filodrammatici è un progetto voluto e gestito dall’associazione Treviglio Arte Cultura, con il patrocinio della Città di Treviglio. Da sei anni l’associazione organizza la stagione teatrale con il sostegno di contributi comunali e di vari sponsor privati.

COME VEDERE GLI SPETTACOLI

Per poter vedere gli spettacoli bisognerà collegarsi al sito www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/streaming e inserire le proprie credenziali

BIGLIETTI

I biglietti si acquistano online sul sito del Teatro Filodrammatici www.teatrofilodrammaticitreviglio.it

INFORMAZIONI

Informazioni per il pubblico: ticket@teatrofilodrammaticitreviglio.it