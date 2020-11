Digital Career Week per un incontro tra studenti e 41 aziende

Anche quest’anno l’Università di Bergamo ha organizzato la career week, ma al digitale così da permettere uno scambio in sicurezza fra studenti e aziende. Infatti i diversi incontri non si terranno nelle sedi dell’UniBg, bensì sulla piattaforma Teams e prenderanno il via lunedì 30 novembre.

Sarà una settimana di ricca di presentazioni e confronti online tra aziende partner dell’ateneo orobico e gli studenti che stanno cominciando a proiettarsi nel mondo del lavoro post universitario.

Saranno ben 41 le aziende e istituzioni coinvolte in questo evento, con lo scopo di presentarsi e dialogare con gli studenti. Ogni giornata della Digital Career Week è suddivisa in 8 moduli, della durata di 20 minuti ognuno, durante i quali l’azienda o l’ente protagonista presenterà la propria realtà, i percorsi di carriera e le opportunità di inserimento, con un breve spazio finale per domande e approfondimenti da parte degli studenti.

L’Università di Bergamo può vantare dati positivi nell’ottica dell’occupazione professionale dei propri studenti, infatti l’84% dei laureati, un anno dopo il conseguimento della laurea, è occupato, mentre il dato sale al 91,9 % dopo cinque anni.

Per informazioni e calendario eventi: https://www.unibg.it/node/9874