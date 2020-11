Decò di Urgnano tra le prime 450 aziende italiane “leader della crescita”

Déco si posiziona al 288° posto, con un tasso di crescita medio del +33,33% registrato nell’ultimo quadriennio, ed un importante incremento di dipendenti e organico, più che raddoppiati.

Dal 2010, anno di fondazione, i soci Paolo Damiani, Eugenio Lorenzo Caselli e Mattia Bambi, hanno condotto Déco fino ad un livello di leadership a livello nazionale e internazionale nel mercato dei rivestimenti per esterni ed interni. Un coronamento imprenditoriale che si basa sulla strategia vincente di essere una realtà in continua evoluzione che offre una gamma di prodotti sempre all’avanguardia per estetica, performance e sostenibilità in grado di anticipare i trend di mercato, unitamente ad un servizio di consulenza trasversale, dal primo contatto al post vendita, e una struttura flessibile in grado di proporre soluzioni su misura per progetti specifici.

“Essere nuovamente presenti tra le aziende che rappresentano il motore economico del nostro Paese e per noi motivo di orgoglio e responsabilità – dichiarano i tre soci – ci sprona a continuare a perseguire la nostra vision di mettere a disposizione di progettisti e designer prodotti innovativi, in grado di rispondere alle sempre nuove esigenze del vivere contemporaneo, nel rispetto dell’ambiente”.

Déco investe annualmente in formazione, ricerca, nuovi prodotti sempre più performanti ed ecosostenibili, impiegando materiali riciclabili al 100% nel rispetto delle normative in materia di ambiente, salute e sicurezza.

Grazie a tutto questo e ad un team coeso di professionisti di settore, Déco continua a realizzzare nuove vesti per i progetti più prestigiosi. Tra gli ultimi ricordiamo il polo industriale per energia pulita Powerbarn, i lungomare di Cagliari Poetto, Roseto degli Abruzzi e Genova Cogoleto, gli headquarters del gruppo MSC e Techbau, il nuovo outlet Vicolungo e The Mall di Regello.