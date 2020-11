Boltiere: il consiglio comunale si riunisce per l’assestamento di bilancio

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, e delle norme previste dall’ultimo DPCM, il consiglio comunale del 27 novembre si terrà in via telematica in streaming. La possibilità di seguirlo non è comunque preclusa ai cittadini che si possono collegare da casa seguendo le istruzioni presenti sul sito web del Comune di Boltiere.

All’ordine del giorno sono presenti, tra gli altri, gli importanti punti dell’approvazione del bilancio consolidato 2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica Boltiere che comprende oltre al Comune, le aziende partecipate (Servizi Comunali ed Uniacque), e la variazione di assestamento degli equilibri di bilancio 2020-2022.

È bene approfondire quest’ultimo punto, presente all’ordine del giorno. Si sono rese necessarie alcune variazioni, causate da un anno davvero insolito, dove il protagonista senza ombra di dubbio è stata la pandemia da Covid19 che ha reso necessario lo stanziamento di nuove risorse, ma in alcuni casi ne ha liberate altre.

Sono state recuperate risorse per la manutenzione della palestra, circa 7.000 €, e per quella della scuola secondaria 8.000 €. Sempre per l’istruzione si sono previsti nuovi fondi per gli arredi scolastici e per la realizzazione del laboratorio informatico presso la scuola primaria, che ha un valore complessivo di 25.000 €.

Nel campo dei lavori pubblici e delle manutenzioni, 18.000 € sono stati aggiunti per la manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici.

Altro stanziamento effettuato, pari a 12.500 €, è quello riguardante gli aspetti digitali della gestione amministrativa comunale. Questi fondi saranno necessari per l’acquisto di notebook per i dipendenti municipali, utili per svolgere nel migliore dei modi il lavoro agile, e per il rifacimento del sito web comunale, rendendolo più user friendly, ovvero più semplice e facile da utilizzare per il cittadino.

Per sostituire il vecchio furgone in uso agli operai comunali, sono stati poi stanziati circa 22.000 € per l’acquisto di un nuovo mezzo, che entrerà in funzione prima della fine dell’anno.

Grazie, infine, alla generosità di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, l’intero importo dei gettoni di presenza di 1.200 €, verrà destinato alle famiglie bisognose del paese. Questa decisione si aggiunge a quella di Sindaco e Giunta che dall’inizio dell’anno avevano rinunciato alla loro indennità.