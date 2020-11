Ponteranica, “I cinghiali ormai arrivano in paese, aiutateci”

I cinghiali settimana scorsa sono arrivati alle porte della città, in via Alcaini. Oggi riceviamo e pubblichiamo la lettera di un residente a Ponteranica che denuncia due cinghiali in via Valbona, nel pieno centro abitato di Ponteranica.

Egregio direttore buongiorno,

dopo aver letto il vostro articolo del 23 novembre scorso riguardo i cinghiali, anche a Ponteranica abbiamo lo stesso problema.

Come privato cittadino ho contattato il Comune di Ponteranica, il Parco dei Colli e ora il vostro giornale.

Molti vicini (io abito in via Maresana) della via Richetti e via Colleoni mi hanno contattato per campi a vite devastati e cani che abbaiano verso il bosco tutta notte…

Non sappiamo più a chi rivolgerci in quanto non vengono prese precauzioni in merito.

Addirittura un abitante di Ponteranica la scorsa settimana, mentre portava il suo cagnolino a fare la passeggiata serale, si è trovato di fronte due cinghiali sulla Via Valbona, in centro al paese.

Spero possiate pubblicare quanto inviato in quanto abbiamo bisogno di sollecitare l’amministrazione. La caccia è chiusa e nessuno ci sta aiutando.

La ringrazio

Luca Frigerio