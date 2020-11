Più rifiuti urbani prodotti, in calo gli indifferenziati: tutti i dati in Bergamasca

Da un lato si registra l’incremento del quantitativo totale di rifiuti urbani prodotti rispetto al 2018 (+0,93%). Dall’altro che i rifiuti indifferenziati (123.287 tonnellate) sono diminuiti del 2,49%. Sono alcuni dei dati contenuti nel report dell’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo, che ha pubblicato i dati relativi alla produzione di rifiuti urbani e all’andamento delle raccolte differenziate nell’anno 2019.

Secondo la relazione, la produzione procapite è stata pari a 462 kg/abitante per anno, in aumento rispetto al 2018, mentre la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 76,12% (in crescita dello 1,09%). I Comuni che hanno raggiunto il 50% di raccolta differenziata sono 228, scendono a 200 quelli che hanno raggiunto il 60%, mentre sono 187 quelli arrivati al 65%.

Il confronto dei dati provinciali con quelli medi regionali, infine, “confermano le prestazioni di rilievo raggiunte dalla realtà bergamasca nel suo complesso – spiegano dagli uffici via Tasso – sia nella produzione procapite di rifiuti urbani, sia nella percentuale di raccolta differenziata”.













