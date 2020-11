La bellezza si fa digitale: Interbeauty presenta la linea Inspira Cosmetics

Interbeauty, azienda di Dalmine operante nell’estetica professionale e del benessere, presenta la nuova esclusiva linea Inspira Cosmetics assieme al nuovo sito e-commerce con tante novità e promozioni legate al mondo della cosmetica, della bellezza e cura della pelle.

Tra le varie collezioni, propone due diverse linee, Inspira Cosmetics Italia dedicata al personal beauty e Janseen Cosmetics, ideale per professionisti del settore e SPA. Inspira Cosmetics Italia comprende prodotti cosmetici biotecnologici di altissima qualità pluripremiati per l’innovazione in tutto il mondo, ideali per la “cura” e il trattamento

intensivo delle pelli da idratare, proteggere e ricostituire.

Per ulteriori informazioni sulle collezioni da “daily and beauty routine” accedere ai canali ufficiali di Inspira (Facebook – Instagram – https://inspira-cosmetics-italy.com) e i canali ufficiali di Janseen Cosmetics (Facebook –Instagram –https://www.janssencosme0cs.it).

Consultandoli si possono trovare molti prodotti, confezioni e box regalo per la propria bellezza ma anche ottime idee regalo in vista del Natale.

Per le clienti con speciali richieste, sul sito https://inspira-cosmetics-italy.com tramite la chat di What’s App, è possibile contattare direttamente lo staff specializzato, con il supporto medico dermatologico che saprà consigliare il prodotto più idoneo in base alle esigenze di ognuno.

Per saperne di più telefonare al numero 035 379015.