Campionati italiani di Dama, in finale tre squadre di Bergamo

Nei quartieri di Campagnola e Malpensata a Bergamo, si trova un circolo dedicato al gioco della dama istituito nel 1997 che accoglie appassionati e giocatori nei locali comunali del CTE di via Furietti.

Un gruppo molto affiatato di trenta iscritti tra amanti del gioco, istruttori e arbitri che in quest’anno, nonostante l’emergenza Covid, è pronto a raggiungere un grande obbiettivo: vincere i Campionati Italiani Assoluti a Squadre di Dama Internazionale per cui sono stati qualificati.

Una vittoria che andrebbe ad aggiungersi a quella conquistata nel 2018.

Le tre squadre del circolo sono, infatti, tra le dieci selezionate in tutta Italia che partiranno venerdì 27 novembre per Trieste, sede dei Campionati italiani.. Se vincitori, potranno potranno partecipare ai Campionati mondiali a squadre che si terranno in Olanda o in Russia.

“I ragazzi sono emozionatissimi – racconta Moreno Manzana, co presidente del circolo – e siamo felici che potranno giocare nonostante l’emergenza sanitaria grazie a tutti i protocolli Covid messi in atto: disinfettante, mascherina e visiera, sempre indossati durante tutto l’incontro”.

“La prima squadra è formata dal maestro di origine Senegalese Diop Aboubakar, Manzana Moreno e Gioffrè Nicola: ormai i nostri pilastri. La seconda e terza squadra sono formate tutte da giovani: Alessandro Maggi e Cicchirillo Loris, classe ’88, che arrivano dai corsi fatti nelle scuole quando erano solo ragazzini. E poi ci sono i giovanissimi Luca Manzana e Mattia Ciccone che frequentano la terza media alla Scuola Lotto di Bergamo e Marco Munaretto un ragazzo del 2000 che si è avvicinato alla dama da pochissimo, ma che ha già bruciato le tappe vincendo qualche mese fa a Lurano il campionato regionale”, conclude Manzana.

Una realtà sportiva poco conosciuta, certamente, ma portata avanti da grandi giocatori che porteranno ancora di più Bergamo in Italia e nel mondo con professionalità e divertimento.