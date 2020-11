Bergamasco ucciso barbaramente in Namibia: “Arrestati tre uomini”

Secondo quanto riportato dal giornale locale ‘The Namibian’ tre uomini sono stati arrestati martedì 24 novembre per l’omicidio di Daniele Ferrari, il 52enne originario di Castione della Presolana assalito lo scorso 14 luglio da alcune persone armate di coltelli e machete mentre stava portando a spasso i suoi cani.

La tragedia si è consumata a Windhoek, nelle vicinanze della diga di Avis. Ferrari, che sin dalla nascita ha sempre vissuto nel continente africano dove era diventato un noto imprenditore, è stato identificato come “vittima di un omicidio barbarico”. Il corpo senza vita era stato ritrovato nella sua auto.

I tre soggetti fermati dalle forze dell’ordine sono comparsi in tribunale giovedì, ma il processo è stato posticipato al 9 aprile. Nel frattempo, sono in custodia in carcere con l’accusa di omicidio e rapina. La polizia del posto fa inoltre sapere di avere recuperato anche alcuni effetti di Ferrari: portafoglio, cintura e orologio.

La notizia è stata rilanciata anche dal sindaco di Castione Angelo Migliorati, avvisato da un parente della vittima: “La polizia della Namibia ha arrestato gli assassini del nostro concittadino Daniele Ferrari, barbaramente ucciso questa estate – conferma -. Siamo vicini alla famiglia, che ha sempre chiesto giustizia”.