Violenza di genere: il video e la storia del Comitato pari opportunità degli avvocati

Per sensibilizzare e degnamente celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, che ricorre oggi, 25 novembre, il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati Bergamo ha raccolto e rielaborato storie vere di episodi di violenza domestica, così come i medesimi sono stati raccontati nel corso di procedimenti giudiziari dai familiari delle vittime di violenza.

(Foto Sydney Sims da Unsplash)

Una componente del Comitato, Laura Gargano, si è prestata a dar loro volto e voce.

Il video parteciperà, quale contributo del Foro bergamasco, alla staffetta organizzata sul proprio canale YouTube dal Consiglio Nazionale Forense nel corso di una staffetta che coinvolgerà tutti gli ordini nazionali nella giornata di mercoledì. Dar voce a chi teme di non aver voce è fondamentale. Ricordiamocelo tutte e tutti.