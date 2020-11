Olimpiadi Milano-Cortina, nasce il comitato bergamasco

Il Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli ha istituito il Comitato pro Olimpiadi invernali 2026 nel territorio bergamasco.

Dopo alcuni incontri preliminari che si sono svolti a partire dal mese di agosto su iniziativa del sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati, la Provincia ha deciso di farsi promotrice dell’istituzione di questo comitato con l’obiettivo di verificare se sussistono o meno le condizioni per portare nelle valli bergamasche eventi legati alle olimpiadi, oltre a valutare strategie per la promozione di azioni di governance del territorio per proposte condivise.

Il comitato è stato istituito d’intesa con i Presidenti delle Comunità montane e il sindaco di Castione. Il passo successivo, in corso in questi giorni, è la comunicazione della costituzione del Comitato a tutti gli enti, istituzioni locali, nonché rappresentanti di forze sociali ed economiche, di promozione turistica e territoriale che saranno chiamati a farne parte: Regione Lombardia, Comunità Montana Valle Brembana, Comunità Montana Valle Seriana, Comunità Montana Valle di Scalve, Università di Bergamo, Aeroporto di Bergamo, BIM Lago di Como e dei Fiumi Brembo e Serio, BIM del Fiume Oglio, GAL Valle Seriana e dei Laghi bergamaschi, GAL Valle Brembana 2020, Fondazione Comunità Bergamasca, Agenzia per la promozione e sviluppo turistico della provincia di Bergamo, Visit Brembo, Promoserio, Diocesi di Bergamo, Fisi (Federazione italiana sport invernali), Coni-Bergamo, Confindustria Bergamo, Confartigianato Bergamo, Confcooperative, Parco Orobie, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Compatibilmente con le difficoltà operative dovute alla pandemia a breve è prevista la convocazione del Comitato, che avrà anche una Cabina di regia composta dal presidente della Provincia e dai presidenti delle Comunità montane di Val Brembana, Val Seriana, Val di Scalve e dal sindaco di Castione. Il Settore Sviluppo – Servizio Turismo della Provincia si occuperà invece del servizio di segreteria e riferimento operativo a supporto delle attività delComitato.

“Non possiamo perdere l’occasione di questo evento di risonanza mondiale per portare benefici al nostro territorio – commenta il presidente Gafforelli -. Sono sicuro che la Provincia, insieme a tutti gli enti coinvolti, farà la sua parte perché Bergamo possa essere tra i protagonisti dei Giochi olimpici”.