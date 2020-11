L'incidente

Martinengo, frontale tra due auto: in ospedale madre e figlia foto

È successo poco prima delle 11 in via Trieste 36, all'incrocio con via Pinetti









Frontale tra due auto nella mattinata di mercoledì (25 novembre) a Martinengo. È successo poco prima delle 11. Sul posto, in via Trieste 36 all'incrocio con via Pinetti, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia.



I pompieri hanno estratto da una delle due autovetture due donne, mamma e figlia. Entrambe sono state portate in ospedale per accertamenti. Finito l’intervento i Vigili del fuoco hanno bonificato l’area compromessa e hanno messo in sicurezza i due mezzi. © Riproduzione riservata