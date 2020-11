Liverpool-Atalanta, la diretta del match

È la n otte di Anfield Road per l’Atalanta, che nello storico stadio inglese cerca l’impresa per fermare la corazzata Liverpool e tornare a Bergamo con dei punti preziosi in chiave qualificazione agli ottavi.

A sorpresa Gasperini lascia in panchina Zapata e non schiera nemmeno Muriel: davanti solo Ilicic e Gomez. A supporto Pessina, alla prima da titolare in Champions League.

La diretta del match:

Il primo tempo

46′- Finisce qua il primo tempo: 0-0.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

44′- Primo squillo del Liverpool con Salah che col destro non trova la porta da buona posizione.

33′- Ilicic giù in area, protestano gli atalantini ma il direttore di gara non fischia e ha ragione: lo sloveno si lascia cadere al minimo contatto, non era rigore.

30′- Partita addormentata, senza grossi scossoni ora. Ma l’Atalanta tiene il campo più che bene.

20′- Ottima Atalanta in questi primi 20′.

10′- Ancora Atalanta pericolosa! Questa volta è Gomez a puntare R. Williams e a provare, appena entrato in area, un destro a pelo d’erba che finisce fuori di pochissimo.

9′- Gosens! Bomba di sinistro che per poco non sorprende Allison sul primo palo!

4′- Ilicic! Sinistro dal limite che non prende il giro desiderato dallo sloveno! La prima minaccia del match è dell’Atalanta.

1′- Via, si parte ad Anfield!

Le formazioni ufficiali:

Liverpool (4-3-3): Alisson; N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Milner, Wijnaldum; Manè, Origi, Salah. All. Klopp.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Ilicic. All. Gasperini.