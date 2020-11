Liverpool-Atalanta, Inter-Real o Il borgomastro di Saardam? La tv del 25 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 25 novembre alle 21 Sky trasmetterà la partita di calcio fra Liverpool e Atalanta, valida per la fase a gironi di Champions League. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport (sia sul satellite che sul digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 del satellite).

Sempre alle 21 su Sky verrà trasmessa la partita fra Inter e Real Madrid, valida per la fase a gironi di Champions. Si potrà vedere sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Il borgomastro di Saardam”. Dal Teatro Sociale di Bergamo “Il Borgomastro di Saardam” di Donizetti con la direzione musicale di Roberto Rizzi Brignoli e la regia di Davide Ferrario, al suo debutto nella lirica. Il cast vede affiancati Andrea Concetti, Giorgio Caoduro, Juan Francisco Gatell, Irina Dubrovskaya e Aya Wakizono.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Siamo così”. Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: Fiorella Mannoia, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli saranno le padrone di casa di un progetto inedito, con il quale regaleranno emozioni, arte, riflessioni, azioni, declinando attraverso il cuore, l’analisi e la visione del mondo femminile, oggi. A seguire, verrà proposta la visione del film “Nome di donna”, con Cristiana Capotondi. All’inizio dell’estate, Nina Martini, una madre single, ottiene un lavoro temporaneo nel residence per anziani Barrata e va a vivere lì con la figlia Caterina. Ha così modo di entrare in relazione con una altra trentina di donne che vi lavorano, alcune italiane e altre – la maggioranza – straniere. Ben presto però scopre che Marco Torri, il manager della struttura, ha messo in piedi un sistema basato su piccoli favori sessuali, ben protetto dalle sfere ecclesiastiche. Mentre indaga sugli episodi per far luce sullo squallore, Nina viene isolata dalle colleghe che temono di perdere il posto e citata in giudizio per diffamazione.

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la serie “L’Alligatore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La verità dell’alligatore”: Marco Buratti, detto l’Alligatore, è un ex cantante di blues. Ingiustamente condannato a sette anni di carcere, dietro le sbarre ha perso la voce, ma ha acquisito le giuste conoscenze per diventare un investigatore…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Stasera Italia news speciale”.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “All together now – La musica è cambiata”, condotto da Michelle Hunziker. Continua la sfida tra i 9 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprende anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.

Le giurie commenteranno a microfoni aperti e senza freni la presentazione, il look, la simpatia e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria e il Muro ha la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un componente del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente.

Al termine dell’esibizione gli aspiranti cantanti scopriranno il giudizio del Muro che potrà essere confermato o modificato dai quattro giurati.

I 9 concorrenti in gara sono: Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca), Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Antonio Marino (38 anni, di Napoli), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), e il duo “Gli amabili”, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà (35 e 39 anni, di Varese e San Bonifacio).

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Hercules – La leggenda ha inizio”; su Rai4 alle 21.20 “A vigilante”; su La5 alle 21.05 “The Royal saga”; e su Iris alle 21.10 “Prova a prendermi”.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Dragon Ball GT”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.