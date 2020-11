Il Papu Gomez piange Diego Armando Maradona: “Con te oggi è morto il calcio”

La notizia della morte di Diego Armando Maradona è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in un soleggiato pomeriggio di fine novembre. Nessuno se l'aspettava, tantomeno chi il Pibe de oro l'aveva conosciuto di persona come il Papu Gomez, suo connazionale: "Riposa in pace Diego - ha scritto su Instagram il capitano nerazzurro -. Ci mancherai molto, a tutti gli argentini e a tutti noi che un sogniamo di essere come te e di indossare quel numero".

"Oggi - continua Gomez - è morto anche il calcio. Hai dato gioia a tante persone, non meritavi di passare il resto dei tuoi giorni così. Mando le mie condoglianze a familiari e amici. È tutto molto triste".

Le parole del capitano della Dea arrivano a poche ore dal fischio d'inizio di Liverpool-Atalanta.