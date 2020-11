Heineken annuncia 93 esuberi, interessato anche lo stabilimento di Comun Nuovo

Novantatré esuberi e un piano di terziarizzazione nei quattro stabilimenti italiani del gruppo Heineken, tra questi è interessato anche lo stabilimento di Comun Nuovo.

Dopo questo annuncio di riorganizzazione da parte della società è scattato lo stato di agitazione dell’intero gruppo Heineken.

“L’annuncio di Heineken è inaccettabile – affermano le segreterie nazionali di Fai, Flai, Uila – ancor più in un momento storico e straordinario come quello che stiamo vivendo, legato ad un’emergenza sanitaria senza precedenti. Da subito abbiamo dichiarato la nostra contrarietà e stigmatizzato come un’azienda di questo livello scelga di mettere in campo come unica soluzione per essere più competitiva e per rimanere leader del settore, gli esuberi. Le difficoltà e il raggiungimento degli obiettivi che si pone una grande multinazionale, ancora una volta ricadono sui lavoratori”.