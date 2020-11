Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: la mostra “Basta”

Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In occasione di questa ricorrenza verrà allestita una mostra fotografica dal titolo “Basta“, curata da Arianna Iezzi, Lucrezia Albani, Viveka Assembergs, Sara Benaglia, Patrizia Bonardi, Monica Burraschini, Zuzanna Blaszczyk-Koniecko (Woman’s Strike – Poland), Lisa Ci, Samanta Cinquini & Il pesce d’oro, Monica Fontanella e Nicoletta Freti, Consuelo Gaini, Arianna Iezzi, Pina Inferrera, Livia Lecchi, Clara Luiselli, Rachele Moscatelli, Nadia Perico, Valentina Persico, Anita Pina, Sara Piovanotto, Cecilia Pandi Co51, Lara Ravasio e Patrizia Riviera.

L’inaugurazione si terrà il 25 novembre alle 18.30 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dello studio Balini.

In mostra “Un uomo, oggi”, film di Alberto Nacci – Ajp Studios.

L’apertura al pubblico verrà comunicata a seguito del prossimo DPCM recante le disposizioni per mostre e musei.

Lo Studio Balini Architettura è a Bergamo in via Alberico da Rosciate, 16.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici delle Arti Il cavaliere giallo con il patrocinio della Provincia di Bergamo in collaborazione con il Comune di Bergamo Assessorato pari opportunità e il sostegno di Uscire dalla violenza – Aiuto donna e Fior di loto.

Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail ad atelier@studiobalini.com – tel. 035718485.