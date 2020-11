Uno striscione per Rudy, infermiere all’ospedale in Fiera

Che sorpresa, lunedì sera per Rudy Zanetti, infermiere di Stezzano, che lavora in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e che in questo periodo, nella seconda ondata della pandemia da Covid, è in servizio alla terapia intensiva allestita all’ospedale in Fiera.

Rientrando dal turno pomeridiano, appeso da persone a lui sconosciute nella via dove abita, ha trovato uno striscione che l’ha commosso. Dice: “Tra i grandi infermieri di Bergamo ce n’è uno per noi speciale. Grazie Rudy!“.

Un gesto davvero gentile, un sostegno molto gradito da Rudy (e non solo) che, commenta: “Ha spazzato via in un istante la stanchezza che avevo addosso”.