Mentre i dubbi sulle aperture di negozi, scuole, impianti sciistici restano alti, vediamo se almeno dal fronte delle previsioni del tempo arrivano certezze. Ci aiuta Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile nei prossimi giorni sulla Lombardia grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa centro-meridionale, con le perturbazioni atlantiche costrette a scorrere a latitudini più settentrionali. Le temperature si manterranno generalmente in linea con le medie del periodo.

Martedì 24 novembre 2020

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo qualche annuvolamento in mattinata sui settori di pianura centro-orientali.

Temperature: Minime stazionarie (-1/+2°C), massime stazionarie (10/12°C).

Mercoledì 25 novembre 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con il passaggio di qualche nube medio-alta a tratti specie sui settori occidentali. Nelle ore più fredde locali banchi di nebbia sulla bassa pianura.

Temperature: Minime stazionarie (-1/+2°C), massime stazionarie (9/12°C).

Giovedì 26 novembre 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. In pianura possibili banchi di nebbia tra notte e mattino, in dissolvimento in giornata e in nuova formazione in serata.

Temperature: Minime in lieve aumento (-1/+2°C), massime lieve calo (8/11°C).