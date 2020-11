Maxi furto di giornali e riviste dall’agenzia di distribuzione: nei guai ex dipendente

Martedì ad Azzano San Paolo i Carabinieri della Stazione di Stezzano hanno identificato l’autore, già noto per fatti analoghi, che, nelle ultime settimane, in qualità di ex dipendente, si era reso responsabile di diversi furti in danno all’agenzia di Azzano San Paolo addetta alla diffusione e distribuzione di quotidiani e riviste.

L’uomo, in particolare, approfittando della conoscenza delle modalità di accesso all’azienda, in più occasioni – solitamente di domenica, si era introdotto nella stessa impossessandosi di giornali, pubblicazioni, dvd, cd, inserti e oggettistica varia per edicola, rinvenuti dai Carabinieri nel corso della perquisizione domiciliare, dal valore complessivo superiore ai tremila euro.

Al termine delle attività, la refurtiva è stata restituita all’azienda e l’uomo è stato deferito per furto aggravato e continuato.