Invenduti causa chiusura: il duty free dell’aeroporto dona 600 chili di alimentari

I Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Bergamo in servizio a Orio al Serio, in collaborazione con l’Ufficio di sanità, marittima aerea e di frontiera e su richiesta di Dufrital Spa, operatore duty free operante nello Scalo bergamasco, hanno provveduto alla consegna alla Onlus bergamasca “MT 25” di 5 bancali di generi alimentari per circa 600 chili.

La donazione è avvenuta sulla base di quanto previsto dalla Legge 166 del 2016 che disciplina la dazione in beneficenza e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per fini umanitari e sociali senza scopo di lucro.

L’iniziativa rientra nell’ambito di una più ampia autorizzazione concessa alla Dufrital Spa a poter estrarre dal proprio magazzino i prodotti alimentari rimasti invenduti a seguito della chiusura dell’attività per l’emergenza sanitaria Covid 19, destinandoli così alla donazione anziché alla distruzione.

In seguito a questa iniziativa la Onlus “MT 25” ha distribuito circa 7.000 generi alimentari per oltre 1.000 chili, a famiglie bisognose del territorio.