Il polo logistico dei Salesiani: Istituto tecnico e istruzione professionale”

Nella tradizione educativa dei Salesiani di Treviglio al centro sta il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé.

Per prendere visione dei curricoli e dei vari ambienti, vengono organizzati open day, che si terranno on line, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. Maggiori informazioni sul link https://openday.salesianitreviglio.it/

Pubblichiamo un breve video di presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Logistica e Trasporti”.

In particolare, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Logistica e Trasporti” risponde alle esigenze formative di chi:

– è appassionato di trasporti (aerei, navi, treni), sistemi e automazione industriale;

– desidera un lavoro che “non ha confini”;

– ama utilizzare strumentazioni tecnologiche e informatiche.

Dopo il conseguimento del diploma quinquennale

– consente di proseguire gli studi negli Istituti Tecnici Superiori o all’Università, soprattutto nelle facoltà scientifiche tecnologiche ed economiche;

– consente l’inserimento occupazionale in un settore in forte espansione ed evoluzione tecnologica.

L’Istituto Tecnico Tecnologico prevede un biennio comune a tutti gli Istituti Tecnici Tecnologici, a cui segue un triennio a scelta fra nove indirizzi. Questa scuola offre la possibilità di frequentare il biennio comune, e nel triennio la specializzazione in Logistica

Pubblichiamo poi un breve video sul percorso di Istruzione e Formazione Professionale dell’Istituto Salesiano di Treviglio.

Il curricolo prevede un corso triennale e la possibilità di un quarto anno.

Corso triennale

Il corso di Istruzione e Formazione Professionale per Operatore dei Sistemi e Servizi logistici è rivolto ai ragazzi e alle ragazze che desiderano inserirsi in breve tempo nel mondo del lavoro e vogliono imparare un mestiere necessario in un panorama globalizzato ed in costante evoluzione.

Chi si iscrive all’IeFP impara “facendo”, grazie alle numerose ore di laboratorio e di stage presso le aziende della zona che collaborano da tempo con noi.

Scegliendo la Logistica, movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione, ricezione delle merci, gestione e progettazione di un magazzino, trattamento dei flussi merci e della relativa documentazione diventeranno il “tuo” mestiere.

La Qualifica triennale permette l’inserimento immediato nel mondo lavorativo, specialmente quello della Logistica (facilitato dagli stage formativi al secondo e terzo anno), ed è necessaria per chi decide di proseguire il percorso con un ulteriore anno formativo (Diploma Professionale). È possibile, inoltre, grazie alle competenze conseguite, inserirsi nel percorso scolastico che porta al conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.

Quarto Anno

Il corso per Tecnico dei Servizi di Impresa – Servizi Logistici, della durata di un anno, è rivolto a coloro che – già in possesso della Qualifica – desiderano specializzarsi ulteriormente nel mondo della Logistica, in modo particolare nel ramo amministrativo-gestionale e contabile delle aziende (back office).

Il corso viene svolto in modalità “duale” (metà anno in tirocinio aziendale, metà a scuola) o in regime di assunzione in apprendistato (Art. 43).

Il Diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa – Servizi Logistici permette l’ingresso nel mondo lavorativo con un titolo superiore alla Qualifica, consente l’accesso ai corsi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) o l’inserimento nel percorso scolastico che porta al conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.