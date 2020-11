Gasp: “Liverpool? L’andata serva da lezione. Difficile ripetersi in Champions”

“Conosciamo il valore del Liverpool. Dobbiamo evitare di concedere spazi come all’andata, loro sono molto bravi e hanno una percentuale di errore molto bassa”. Il match di Bergamo, insomma, serva da lezione, perché poi contro avversari di questo livello “è difficile rimediare”. Così mister Gasperini alla vigilia del match di Champions League contro i Reds di Jurgen Klopp. In palio una bella fetta di qualificazione.

All’andata il risultato punì severamente i nerazzurri: 5-0 per gli ospiti. “Quello di domani è un grandissimo traguardo per noi, ma vorremmo fare una buona prestazione – dice Gasperini -. Ci sono le basi per disputarla”.

Il mister festeggerà la sua 200esima panchina con l’Atalanta: “Per fortuna in questi anni le amarezze sono state pochissime, è stato un crescendo – commenta in sala stampa -. Spero ci sia un momento più alto di questo. Non è mai semplice ripetersi, soprattutto per una società che non ha le grandi risorse come altre squadre. Non dobbiamo sbagliare, anche perché significa retrocedere tanto nel ranking. Non è facile, ma è molto entusiasmante”.