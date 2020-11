Covid: altri 128 contagi a Bergamo, in Lombardia 4.886 casi e 186 decessi

Sono 4.886 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 31.033 tamponi effettuati (15,7%). A Bergamo sono 128 i contagi, secondo l’ultimo bollettino diffuso da Regione Lombardia martedì 24 novembre. A livello regionale diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-13), ma sono sempre 186 i decessi. I guariti/dimessi sono 5.858.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 31.033, totale complessivo: 3.862.746

– i nuovi casi positivi: 4.886 (di cui 240 ‘debolmente positivi’ 54 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 212.175 (+5.858), di cui 6.924 dimessi e 205.251 guariti

– in terapia intensiva: 932 (-13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.360 (+29)

– i decessi, totale complessivo: 20.850 (+186)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.442, di cui 633 a Milano città;

Bergamo: 128;

Brescia: 226;

Como: 428;

Cremona: 90;

Lecco: 115;

Lodi: 78;

Mantova: 379;

Monza e Brianza: 496;

Pavia: 239;

Sondrio: 67;

Varese: 1.011.