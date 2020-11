Champions, Montalbano, Il collegio o Tonya? La tv del 24 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 24 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio “Amore”: Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico: respinta ingiustamente dalla famiglia, ha incontrato uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, conducendola a diventare una prostituta. Col tempo, la donna è riuscita a rifarsi una vita e a trovare l’amore ma proprio ora, quando tutto sembrava andare bene, Michela misteriosamente scompare. I più ritengono che semplicemente sia scappata con un altro ma Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d’amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave.

Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio fra Lazio e Zenit San Pietroburgo, valida per la fase a gironi di Champions League.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Collegio”. I ragazzi che hanno varcato i cancelli della quinta edizione sono stati catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori ancora andavano a scuola. L’obiettivo è superare l’esame di terza media…

Su Italia 1 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà il talk-show “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Tonya”; su Iris alle 21.10 “Pistolero” e su Italia2 alle 21.15 “Agente Smart: Casino totale – Bruce and Llyod fuori controllo”.

Su Rai5 alle 21.15 proporrà il film “Coriolanus”. Dopo essere stato bandito da Roma Coriolanus, assetato di vendetta, diventa il leader dell’armata dei Volsci e marcia verso la città. Tratto dal celebre testo di Shakespeare riproposto in una cornice contemporanea dove Roma somiglia alla Belgrado ai tempi della guerra.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.25 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

