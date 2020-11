Atalanta, rinviata la partenza per Liverpool: salta l’allenamento ad Anfield

Era prevista per le 15 di martedì 24 novembre la partenza dei giocatori e dello staff tecnico dell’Atalanta per Liverpool. Invece un problema tecnico ha spostato il decollo del charter in partenza da Orio, rinviato alle 17.30.

Il disguido (puramente di carattere tecnico) non permetterà agli uomini di Gasperini di effettuare la consueta rifinitura nella stupenda cornice di Anfield, lo stadio dei Reds, su cui i nerazzurri dovranno provare a riscattare il tremendo 0-5 subito al Gewiss Stadium nel match d’andata.

La squadra resterà quindi a Zingonia fino al trasferimento in aeroporto.

È stata confermata alle 20.15 italiane (le 19.15, ora locale) la conferenza stampa da remoto del tecnico Gian Piero Gasperini.

Liverpool-Atalanta verrà invece disputata mercoledì 25 novembre alle 21 allo stadio Anfield Road di Liverpool.