ACI Storico, servizi e tutela per le auto d’epoca

ACI Storico nasce nel 2013 come associazione non a scopo di lucro con l’obiettivo di razionalizzare e promuovere il mondo del motorismo storico in Italia. Il punto di partenza e la mission del Club ACI Storico è quello di creare la necessaria e fondamentale distinzione fra vetture e mezzi realmente storici, rispetto a quelli semplicemente vecchi, poco sicuri ed inquinanti. Il numero ridotto di esemplari circolanti, design e tecnologie che hanno segnato la storia del motorismo, impatto sociale di particolare rilievo, rappresentano evidentemente parametri di fondamentale importanza che possono rendere una vettura, un motociclo o un mezzo di trasporto in generale realmente Storico con la S maiuscola, e quindi patrimonio nazionale e internazionale da tutelare, i cui modelli sono inseriti nella Lista di Salvaguardia ACI Storico. Al contrario, mezzi che non hanno aspetti storici, ingegneristici e culturali di rilievo, sono altresì necessariamente da rottamare, in un parco circolante, quello italiano, fra i più vecchi d’Europa.

Il patrimonio nazionale di mezzi storici, di musei e di club di appassionati che seguono la logica e la coerenza della Lista di Salvaguardia viene da ACI Storico tutelato e protetto grazie ad attività di promozione su tutto il territorio italiano, attraverso partecipazione a fiere di settore, affiliazione di Club e musei al Club ACI Storico, e iniziative direttamente organizzate da ACI Storico e dagli Automobile Club territoriali. Fra queste attività certamente il programma Ruote nella Storia, nato nel 2017 in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che vede l’organizzazione e il coinvolgimento di appassionati possessori di vetture e mezzi storici soci e ACI Storico in raduni ad alto profilo storico-culturale, grazie proprio all’opportunità di visitare i Borghi più belli d’Italia presenti su tutto il territorio italiano.

Per essere poi sempre più vicini agli appassionati possessori di mezzi storici il Club ACI Storico riserva ai collezionisti e agli appassionati di auto storiche servizi mirati di assistenza alla persona e all’auto. Le tessere del club ACI Storico, che sono anche tessere ACI, offrono ai Soci specifici servizi di assistenza tecnica, meccanica, informativa, sanitaria e legale quali trasporto specializzato per auto storiche, soccorso stradale, traino del veicolo, tutela legale, vari sconti e agevolazioni sulle tariffe assicurative ed altre opportunità e vantaggi dedicati.

Foto tratta da: clubacistorico.it