Serie A1, la Brixia di Giorgia Villa conquista il diciottesimo scudetto della storia

Il 2020 si è chiuso con l’ennesima magia delle Fate.

Giorgia Villa e compagne hanno infatti incantato i giudici del PalaVesuvio dominando la Final Six della Serie A1 e conducendo la Brixia Brescia al diciottesimo scudetto della sua storia.

Come in semifinale, la 17enne di Brembate è scesa in pedana soltanto nelle parallele asimmetriche sbaragliando la concorrenza e migliorandosi rispetto al turno precedente.

Nonostante un livello di difficoltà di partenza pari a 5.7, la capitana della Nazionale si è scatenata sugli staggi totalizzando 14.750 punti e mettendo a segno una delle sette affermazione ottenute dalla formazione guidata da Enrico Casella.

Grazie al contributo di Alice ed Asia D’Amato, Martina Maggio e la giovanissima Angela Andreoli, il team bresciano ha ottenuto 23 dei 24 punti speciali a disposizione, distanziando nettamente Ginnastica Civitavecchia (15 punti) e la Giglio Montevarchi (11 punti), orfana di Lara Mori.

Le azzurre avranno ora modo di riposarsi e di iniziare a metter a punti i nuovi esercizi che le accompagneranno alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Foto Simone Ferraro-FGI