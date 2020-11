Sono rimasti feriti cinque giovani nell’incidente avvenuto lunedì mattina a Seriate tra un autobus di linea e una betoniera.

Lo scontro tra i due mezzi si è verificato intorno alle 7.30 in via Cassinone. Stando alle prime ricostruzioni, pare che i due mezzi si siano toccati lungo le rispettive fiancate: nell’impatto, che non è stato violentissimo, i vetri dei finestrini del pullman si sono rotti.

Sul posto poco dopo l’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo insieme ai carabinieri e a due ambulanze da Seriate e Bergamo.

Come detto, sono cinque le persone rimaste coinvolte che hanno riportato lievi ferite: si tratta di tre ragazzi di 15 anni, un ragazzo di 14 e una ragazza di 25 anni. Sono stati trasportati all’ospedale di Seriate per accertamenti, tutti in codice verde. Nessuno è in condizioni gravi.

Le due persone alla guida di autobus e betoniera sono rimaste illese.

I vigili del fuoco si sono poi occupati della bonifica dell’intera area in cui è avvenuto l’incidente.