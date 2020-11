“No, non era mai successo. Sapevo che i cinghiali imperversavano nei boschi della Maresana ma non si erano mai visti nei campi così vicini alla città. Ci siamo accordi dei danni venerdì mattina, questa mattina sono intervenute le guardie della Provincia di Bergamo per capire come sia potuto succedere e perché i cinghiali siano arrivati praticamente in città”.

Sono le parole di Isaia Parietti che possiede un campo in via Alcaini, quartiere San Colombano. Il suo campo a prato è stato praticamente distrutto dalle enormi buche fatte dai cinghiali.

“Doveva essere un gruppo numeroso e con cinghiali di grosse dimensioni viste le impronte e le buche realizzate – osserva Parietti -. Abbiamo subito un danno non indifferente, dovremo arare il campo e rimetterlo a livello visto lo scempio che hanno fatto”.