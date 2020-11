“Natale senza sci? Nulla si improvvisa, servono risposte chiare e veloci”

Sul Monte Pora sono andate in scena le prime prove di innevamento. A Carona hanno posizionato i cannoni sparaneve, dopo un lungo tira e molla per definire la gestione degli impianti. Com’è normale che sia, alle porte di dicembre si prepara la stagione invernale, nonostante la grande incertezza dovuta alla pandemia. Ma le ultime parole arrivate da Palazzo Chigi potrebbero togliere ogni dubbio. “Le vacanze sulla neve farebbero il paio con le vacanze spensierate e le serate in discoteca della scorsa estate”, ragion per cui “affrontare le festività natalizie senza cautele aggiuntive sarebbe da irresponsabili”.

Il timore è quello di rivedere scene già viste ai piedi delle piste da sci: code e assembramenti senza il minimo rispetto del distanziamento sociale, come successe ai primi di marzo anche in Bergamasca, quando il contagio stava ormai galoppando. Più in generale, si teme che le feste di Natale possano accendere la miccia di un’eventuale terza ondata del virus.

Sul tavolo c’è una bozza di protocollo sottoposta dall’Anef (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari) all’attenzione di Governo e Comitato Tecnico Scientifico. Propone: niente sci in zona rossa e cabinovie e funivie al 50% della capienza in zona arancione. Con un dettaglio non indifferente da sistemare: nelle zone arancioni non ci si può spostare dal proprio Comune. Per permettere l’arrivo dei turisti, dunque, servirebbero delle modifiche alle norme sulla mobilità delle persone.

Le prime reazioni

“Novembre è il mese più delicato, quello in cui si concentrano la maggior parte dei costi per la messa in opera della stazione – commenta Maurizio Seletti, amministratore delegato di Irta, la società che gestisce gli impianti al Monte Pora -. Ecco perché avere informazioni certe in tempi stretti è di vitale importanza”. La tutela della salute rappresenta “l’assoluta priorità, non c’è dubbio. Come non c’è dubbio che l’impatto economico di un’eventuale chiusura avrebbe ricadute pesanti sull’indotto turistico di tutta la Valle Seriana”.

In piena stagione gli impianti danno lavoro a circa 60 persone. “Il tema – aggiunge – è capire se ci sono gli estremi per recepire delle prescrizioni che ci mettano in condizione di vivere la stagione invernale in piena sicurezza”. Prescrizioni che al momento non esistono. “Per questo abbiamo iniziato a muoverci autonomamente. Abbiamo pensato all’installazione di casse automatiche per evitare assembramento, e ragionato sulle modalità di gestione dei flussi ai rifugi, individuando percorsi obbligatori per contingentare gli accessi e incrementando i servizi igienici all’esterno dei rifugi, proprio per evitare concentrazioni di persone. Speriamo arrivino al più presto indicazione chiare”.

Dalla Valle Seriana a quella Brembana. Parla Ezio Berera, responsabile marketing e comunicazione della Sviluppo Monte Poieto, società che gestisce gli impianti di Carona. “Siamo molto preoccupati. Domani (martedì 24 novembre, ndr) si terrà la Conferenza Stato-Regioni, ci aspettiamo notizie entro metà settimana: se ci diranno di chiudere, chiuderemo”. Gli impianti, di fatto, non girano dal 7 marzo: “I nostri operai – dice – sono disperati”. Anche in Val Carisole i lavori in vista della stagione sono cominciati da un pezzo. “Stiamo investendo in collaudi e revisioni, oltre che nei lavori di manutenzione. Una spesa di circa 5mila euro al giorno per farci trovare pronti. Giovedì, se la temperatura lo consentirà, inizieremo con l’innevamento artificiale delle piste”.

In tutta Italia gli esercenti delle funivie sono al lavoro per farsi trovare pronti: “In Trentino-Alto Adige vorrebbero aprire la stagione il 19 dicembre, noi vorremmo riuscire il 26 dicembre, subito dopo Natale – prosegue Berera -. Solo a Foppolo e Carona, gli impianti procurano indotto per circa mille persone – commenta l’imprenditore, che gestisce anche il rifugio Monte Avaro a Cusio -. Rimaniamo chiusi in attesa di un’eventuale via libera. Non ci resta che aspettare il Dpcm”.

Sul tema è intervenuto anche Jonathan Lobati, presidente della Comunità Montana Valle Brembana: “Se la scelta sarà quello di tenere chiuso anche solo per le festività, mi aspetto risorse vere per impiantisti, scuole di sci, operatori turistici, attività commerciali e per tutti i dipendenti stagionali del mondo neve, perché queste persone hanno il diritto di sopravvivere non solo al virus, ma anche alla mazzata economica che ne consegue – ha scritto sul suo profilo Facebook -. Lo sci e gli sport invernali sono anche fonte di reddito per numerose famiglie, tante anche nella nostra valle. Serve una risposta chiara e veloce, perché la stagione sciistica va preparata e per prepararla servono tanti soldi”.

Pressioni arrivano anche dalle regioni del nord, apertamente schierate per l’apertura degli impianti. Gli assessori di Lombardia, Provincia di Bolzano, Val d’Aosta e Piemonte (regioni attualmente in zona rossa), uniti a quelli di Friuli-Venezia Giulia (zona arancione), Veneto e Trento (gialla), hanno firmato una nota congiunta per chiedere di aprire la stagione invernale. Hanno anche approvato delle “linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”. Prevede distanziamento, asporto anche in quota e accessi limitati.