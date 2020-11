L’attesa è finita, Cupra Formentor è arrivata al Cupra Garage di Azzano San Paolo. Formentor, il primo modello sviluppato esclusivamente per il marchio Cupra, presentato online sabato 14 novembre 2020 sui canali social Bonaldi.

In salone è disponibile nella sua versione da 310 CV e, nei prossimi mesi, la gamma si amplierà con l’introduzione di sette motorizzazioni, comprese le varianti ibride plug-in.

Foto 2 di 2



Cupra Formentor sancisce l’ingresso del marchio nel segmento dei SUV coupé, che dovrebbe raddoppiare la sua quota di mercato in Europa nei prossimi cinque anni. Prende il nome dal famoso capo dell’isola di Maiorca, vanta alte prestazioni e combina il DNA del marchio con tecnologia all’avanguardia, design esterno inconfondibile e accattivante, interni su misura personalizzati e tecnologie meccaniche avanzate.

Cupra Formentor è il sesto modello prodotto a Martorell e rappresenta un volume aggiuntivo di produzione per lo stabilimento del Gruppo Volkswagen di oltre il 10%. In totale, la produzione del primo modello esclusivo Cupra vede il coinvolgimento di 3.000 collaboratori dello stabilimento, per una produzione attuale di 160 unità al giorno.

Gianmaria Berziga, Direttore Generale Bonaldi Eurocar Italia: “Dopo l’apertura del Cupra Garage, con Formentor inizia un percorso entusiasmante: quest’auto diventerà un pilastro del marchio. Come primo modello sviluppato esclusivamente per Cupra, Formentor contribuirà alla crescita del marchio, a

far sì che diventi più visibile e desiderabile. Questo modello cambierà il futuro del nuovo marchio del Gruppo Volkswagen. Il Gruppo Bonaldi è pronto a fare la sua parte e a proporre al mercato di Bergamo un prodotto di altissima qualità, innovativo, ricercato. Oggi, per le note vicende legate al contenimento dell’emergenza sanitaria, lo presentiamo online attivando diverse possibilità per garantire ai nostri clienti e agli appassionati un’esperienza unica: video presentazioni coinvolgenti, filo diretto con i venditori anche in chat, video chiamate, whatsapp e, ovviamente, anche di persona su appuntamento e in tutta sicurezza. Non li deluderemo, Formentor ne vale la pena!”.

Marco Ardenghi, Cupra Manager Bonaldi Eurocar Italia: “Formentor è DNA 100% Cupra. Un modello emozionale assolutamente distintivo nell’attuale panorama automobilistico che rappresenta una svolta per il marchio. Un’auto disegnata e progettata per coniugare innovazione e un’esperienza di guida autentica e dinamica. Ci rivolgiamo ad una clientela esigente che ricerca distintività e attenzione particolare ai dettagli”.

Nei dettagli si scopre la vera natura di Formentor. Un livello di dotazioni tipiche dei modelli premium con una personalità unica e un’altissima qualità dei dettagli: a partire dalle finiture color rame Cupra, che incorniciano l’abitacolo e che impreziosiscono anche i cerchi in lega da 19″. Per passare ai sedili sportivi avvolgenti in vera pelle disponibili in colore Petrol Blue e Nero.

E nell’abitacolo di Formentor spicca anche il volante racing con pulsante di avviamento e di selezione della modalità di guida Cupra. Pura sportività che strizza l’occhio all’anima performance di Cupra.

L’illuminazione interna smart wraparound, con le sue combinazioni cromatiche e le funzioni di assistenza alla guida completa un ambiente interno distintivo e sportivo.

L’offerta di equipaggiamenti optional, considerata la completezza della dotazione di serie, si concentra per lo più su soluzioni che rendono ancora più esclusiva Cupra Formentor soprattutto in termini di design. È qui che trova campo aperto tutto il lavoro dei designer Cupra, in grado di sviluppare una gamma di cerchi in lega, colori carrozzeria e interni in grado di rendere ogni auto unica

Il cambio di passo rispetto al passato di Cupra è segnato dall’offerta dei powertrain disponibili all’interno della gamma Formentor. Partendo dalle alimentazioni, sono disponibili i classici motori endotermici a benzina e diesel ma soprattutto è disponibile da subito anche una soluzione ibrida plug-in.

I powertrain sono abbinati a vari livelli di potenza che vanno dai 150 ai 310 CV. Per questo motivo la gamma è suddivisa in motori tradizionali e motori performance, abbinati ai due allestimenti disponibili a lancio completato.

Cupra Formentor è disponibile con le seguenti motorizzazioni:

* 4 motori TSI (da 150 CV a 310 CV)

* 1 motore TDI (150 CV)

* 2 motori e-HYBRID (PHEV con 205 CV/245 CV)

Cupra è arrivato a Bergamo nell’ottobre 2020 e ha trovato casa nel rinnovato spazio all’interno del polo Bonaldi di Azzano San Paolo (un’area di 200 mq). Il nuovo marchio indipendente all’interno del Gruppo Volkswagen, con una chiara vocazione racing, è caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni.