Covid, in Lombardia calano terapie intensive e ricoveri: a Bergamo 165 nuovi positivi

Il numero dei tamponi effettuati è 32.862 e 5.289 sono i nuovi positivi (16%). I guariti/dimessi sono 19.637.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 32.862, totale complessivo: 3.831.713

– i nuovi casi positivi: 5.289 (di cui 424 ‘debolmente positivi’ e 77 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 206.317 (+19.637), di cui 6.962 dimessi e 199.355 guariti

– in terapia intensiva: 945 (-4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.331 (-60)

– i decessi, totale complessivo: 20.664 (+140)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.604, di cui 576 a Milano città;

Bergamo: 165;

Brescia: 405;

Como: 842;

Cremona: 63;

Lecco: 184;

Lodi: 138;

Mantova: 57;

Monza e Brianza: 749;

Pavia: 85;

Sondrio: 33;

Varese: 848.