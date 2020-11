“Bergamo, un museo a cielo aperto”: incontri online alla scoperta del territorio

In questo periodo di lockdown la guida turistica Tosca Rossi propone incontri on-line dedicati a Bergamo e al suo patrimonio storico artistico, con cicli serali suddivisi per aree tematiche.

Il plus sarà tra dicembre e gennaio, quando inizierà a spulciare tutti i tomi dei pittori bergamaschi, dedicando 2 serate ad ognuno.

“Bergamo, un museo a cielo aperto: la città e il suo territorio a casa tua”

Visite guidate virtuali dedicate a Bergamo Alta, Bergamo Bassa, musei, mostre, provincia.

Ecco i prossimi appuntamenti in programma.

– BERGAMO “URBS PICTA”, LA CITTA’ DIPINTA

IV PARTE: FACCIATE DIPINTE DURANTE IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA

Le pareti dipinte a fresco di Bergamo Alta durante il dominio veneziano nelle porzioni ancora visibili e rintracciabili nel centro storico o in alcune immagini d’epoca – Strumenti di consultazione autonoma

Martedì 24 novembre alle 20

– BERGAMO E LA SUA PINACOTECA D’ECCEZIONE

I PARTE: ACCADEMIA CARRARA – I PIANO

Visita al I piano dell’esposizione permanente grazie alle immagini (autorizzate dalla direzione del museo) delle opere dei secoli XIV-XV e fino al primo Cinquecento: Foppa, Mantegna, Bellini, Santacroce, Botticelli, Raffaello

Giovedì 26 novembre alle 20

– BERGAMO E LA SUA PINACOTECA D’ECCEZIONE

II PARTE: ACCCADEMIA CARRARA – II PIANO

Visita al II piano dell’esposizione permanente grazie alle immagini (autorizzate dalla direzione del museo) delle opere dei secoli dal XVI fino al XVIII: Previtali, Lotto, Cariani, Palma il Vecchio, Tiziano, Moroni, Baschenis, Fra Galgario

Venerdì 27 novembre alle 18

– BERGAMO, PASSO PASSO NELLA SUA STORIA

I PARTE: BERGAMO ROMANA

I siti, gli edifici, i luoghi, gli eventi … i resti

Lunedì 30 novembre alle 20

– BERGAMO, PASSO PASSO NELLA SUA STORIA

II PARTE: BERGAMO MEDIOEVALE

I siti, gli edifici, i luoghi, gli eventi, i protagonisti

Martedì 1 dicembre alle 20

– BERGAMO, PASSO PASSO NELLA SUA STORIA

III PARTE: BERGAMO VENEZIANA

I siti, gli edifici, i luoghi, gli eventi, i protagonisti

Giovedì 3 dicembre alle 20

– BERGAMO, PASSO PASSO NELLA SUA STORIA

IV PARTE: BERGAMO MODERNA

I siti, gli edifici, i luoghi, gli eventi, i protagonisti

Venerdì 4 dicembre alle 18

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Costo

€12 per ogni visita virtuale

€10 per ogni visita virtuale acquistando l’intero ciclo in cui la visita è inserita (nr. 2 visite x BERGAMO A VOLO D’CCELLO – nr. 4 visite x BERGAMO URBS PICTA – nr. 2 visite x BERGAMO E LA SUA PINACOTECA D’ECCEZIONE – nr. 4 visite x BERGAMO PASSO PASSO)

Durata: 90 minuti circa

Relatore: Tosca Rossi

Ritrovo: 10 minuti prima … da casa tramite pc o smartphone

Modalità di partecipazione

– Connessione internet presso il proprio domicilio

– Pagamento anticipato con bonifico bancario (IBAN ITI7V0503453510000000014480 – BANCO BPM FILIALE DI SERIATE – TOSCA ROSSI) o accredito su carta di credito Banco Posta (NR. 4023600919544629) indicando nella causale la DATA o il TITOLO della visita e invio di una vostra mail (terredibergamo@gmail.com) o sms wup (3393770651) a Terre di Bergamo di Tosca Rossi per comunicare l’adesione

– Mail da parte di Terre di Bergamo di Tosca Rossi inviata il giorno della visita virtuale con all’interno il link ZOOM* necessario per l’accesso alla visita virtuale (nel caso non la riceviate contattateci)

– Eventuale cancellazione entro 48 ore prima dell’orario di inizio della visita virtuale

*Prima della visita scarica la versione più recente di ZOOM per il tuo pc o smartphone cliccando il link https://zoom.us/download e scegli “zoom for me

Per avere ulteriori informazioni: https://www.terredibergamo.com/newsevento/https-www-terredibergamo-com-wp-content-uploads-2020-11-promo-on-line-pdf/

Terre di Bergamo di Tosca Rossi:

www.terredibergamo.com

Foto di Tosca Rossi