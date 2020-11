Vite in fuga, Jurassic World o Una tata per Natale? La tv del 22 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 22 novembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction “Vite in fuga”, con Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli e la partecipazione di Barbora Bobulova. Verranno proposti due episodi dal titolo “6 mesi prima” e “Ortisei”. Nel primo, ambientato a Roma, Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro, travolto recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno, Claudio scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce, il giorno dopo Riccardo viene ucciso e il principale sospettato per l’omicidio è proprio Caruana.

Nel secondo, la famiglia Caruana comincia una nuova vita sotto mentite spoglie ad Ortisei, in Alto Adige. Sono momenti difficili per tutti, in particolare per i ragazzi, che hanno dovuto abbandonare amici e amori e non possono più contattarli. Silvia si fa forza, nella certezza che Claudio presto potrà dimostrare la sua innocenza, ma a smentirla c’è un video di una telecamera di sorveglianza che lo riprende all’ora del delitto.

Su Canale5 alle 21.10 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Veglia su di me”: l’agente dell’F.B.I. David Rountree è sotto copertura come guardia del corpo di un ricercato. Due suoi colleghi, anziché supportarlo nella missione, si lasciano corrompere e fanno saltare la copertura…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Pari e dispari”; su Italia1 alle 21.20 “Jurassic World”; su Rai4 alle 21.15 “Cold Blood”; su La5 alle 21.10 “Una tata per Natale”; e su Iris alle 21.10 “Guardia del corpo”.

Su Rai5 alle 21.15 l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Tito Ceccherini con Maurizio Baglini al pianoforte esegue: Francesco Filidei, Tre quadri. Concerto per pianoforte e orchestra; Franco Donatoni, In cauda III per orchestra; Igor Stravinskij, Le chant du rossignol. Regia tv Rossella De Bonis.

Su Italia2 alle 20.45 sarà la volta de “I Griffin” e alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.