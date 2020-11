Santa Lucia, i bimbi non possono portare le letterine? A Entratico ci pensa il Comune

A causa delle norme anticontagio, nemmeno Santa Lucia sarà uguale a tutti gli altri anni. “Visto che quest’anno forse non vi sarà possibile venire a trovarmi a Bergamo, vengo io da voi” è il messaggio (firmato Santa Lucia, ovviamente) che si sono visti recapitare tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Entratico, con tanto di stemma del Comune.

A partire dal 25 novembre, sotto i portici del municipio verrà installata una speciale buca delle lettere in cui i bambini potranno consegnare le loro letterine, tradizionalmente lasciate davanti alla statua dedicata a Santa Lucia nella chiesa della Madonna dello Spasimo in via XX Settembre a Bergamo. Una bella iniziativa, per non disperdere la magia di una dei momenti più amati dai più piccoli.