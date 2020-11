Mostra, laboratorio e beneficenza: il programma del terzo giorno di Forme

Domenica 22 novembre è la terza e ultima giornata della quinta edizione di Forme, l’evento sull’arte casearia che rende Bergamo la capitale europea dei formaggi.

Questa edizione, così come successo a tantissime manifestazioni in quest’anno davvero sciagurato, sarà completamente virtuale: gli organizzatori hanno ripensato in tutto e per tutto l’evento per renderlo, nonostante tutto, un grande appuntamento.

E così sarà.

Ecco il programma di domenica 22 novembre.

Il programma

TUTTO IL GIORNO – CREATIVE CHEESE EXPO

In assoluto la prima esposizione virtuale di formaggi provenienti dalle Città Creative UNESCO per la gastronomia.

Prodotti caseari come beni culturali identitari, specchio di saperi e tradizioni, motori di una filiera economica di grande rilevanza per i territori di produzione.

Una mostra virtuale da visitare comodamente da casa.

TUTTO IL GIORNO – VIRTUAL CHEESE LABS

Filmati di formazione gestiti da Maestri Assagiatori ONAF, che presenteranno le 14 D.O.P. lombarde insieme ai formaggi delle Cheese Valleys Orobiche. Saranno evidenziate le tipologie, le caratteristiche organolettiche, la tecnica di degustazione e le proprietà alimentari, abbinate a ricette di chef del territorio.

TUTTO IL GIORNO – ALIMENTA LA RICERA

Iniziativa di beneficenza supportata da Forme in collaborazione con A.R.M.R “Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare ONLUS” allo scopo di raccogliere fondi che verranno devoluti all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e destinati alla ricerca per combattere il Covid-19.