Il bergamasco Matteo Tiraboschi tra le voci di “Christmas Special Voice Compilation”

Il cantante Matteo Tiraboschi, tenore bergamasco non vedente, è tra le voci di “Christmas Special Voice Compilation” 2020. L’album, prodotto e distribuito dall’etichetta discografica indipendente Spc Sound – guidata dal direttore artistico Silvio Pacicca – in partnership artistica con Lino Management Berlin – di Lino Sansone – sarà disponibile dal 4 dicembre nei più importanti store mondiali. Già da ora, però, si può effettuare un preascolto di ogni brano e prenotare la compilation: per pre salvare “Christmas Special Voice” clicca qui.

Lino Sansone, di Lino Management Berlin, spiega: “Sono referente nazionale di Casa Sanremo Live Box – tutor 01, vetrina organizzata in concomitanza con il Festival di Sanremo, e l’artista DyLele, che fa parte di questo circuito, mi ha parlato di Matteo, della sua energia e della sua personalità. Mi ha presentato alcuni suoi brani e, dopo averli ascoltati, l’ho contattato, gli ho parlato di questa iniziativa: ha accettato di partecipare e sono molto contento che la sua voce sia presente nella compilation natalizia del Christmas Special Voice”.

“I brani contenuti in questo progetto – prosegue Sansone – ci riportano nel clima natalizio dando vita a un omaggio musicale che riesca ad aprire i cuori a questa festività, che quest’anno sarà particolare per ognuno di noi, ma credo che attraverso la musica possiamo sperare che tutto possa migliorare”.

Esprimendo il proprio entusiasmo, Matteo Tiraboschi commenta: “Ringrazio il cantautore DyLele e Lino Sansone per avermi permesso di far parte di questo progetto. La canzone che canto, ‘La vita è un dono’, ha un significato particolare perchè ricorda che la vita è preziosa ed è importante non dimenticarselo mai, anche in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando”.

Ecco gli artisti e le canzoni:

1) Sara Leotta “Please come home for Christmas”

2) Orazio Di Giacomo “Nascerà”

3) Orazio Vecchio feat. Helèna Sortino “The Prayer”

4) Angelo Pagano, Giovanna Brischetto & Giusy Rapisarda “Happy Xmas”

5) Mariaginevra Musmarra “Who wants to live forever”

6) Roberto Bruno “Tomorrow is in the light cover”

7) Gabriele Borsato “Eccoti qui”

8) Rocca Dalila Lo Giudice “Dance monkey”

9) Teresa Ucciardello “Un’emozione da poco”

10) Isabel Panè “Poche parole”

11) Rossella Ziky “Have yourself a little marry Christmas”

12) Antonella Emmi “Herida”

13) Effetto Larsen “Ritorno da te”

14) Denny “Last Dance”

15) Alec Falasca “Quello che abbiamo”

16) Jessica Puleo “Ancora”

17) Matteo Tiraboschi “La vita è un dono”

18) Silvio Pacicca “I stay here”

