Tommaso Grieco ci accompagna a scoprire come saranno i cieli di Bergamo in questo scorcio di weekend e all’inizio della nuova settimana con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Una circolazione depressionaria con perno poco ad est della Tunisia mantiene condizioni d’instabilità sulle regioni centro-meridionali.

Sulla Lombardia il notevole rinforzo da parte dell’Anticiclone promuove condizioni di bel tempo, con temperature in diminuzione nei valori minimi per la sedimentazione dell’aria polare marittima giunta venerdì. In tale contesto di stabilità potranno concretizzarsi le prime gelate di stagione già a partire da domenica mattina, mentre il cielo potrà venir solcato da innocue velature.

Domenica 22 novembre 2020

Tempo Previsto: Nella notte cielo sereno. Al mattino ingresso di velature sparse: possibili gelate dai monti al piano. In giornata avremo condizioni di stabilità, ma con frequente passaggio di nubi stratiformi, più significative su Alpi, Prealpi ed alte pianure.

Temperature: minime in diminuzione, tra -1°/+3°C (valori più alti nei grandi centri urbani); massime stazionarie, tra 9°/11°C.

Lunedì 23 novembre 2020

Tempo Previsto: Nella notte e al mattino cielo velato sulle pianure, nuvoloso su Alpi, Prealpi ed alte pianure. In giornata tempo stabile, con frequente passaggio di velature, ma in assottigliamento. Nella sera tendenza al sereno a partire dai settori occidentali.

Temperature: minime in lieve aumento, tra 0°/+4°C (valori più alti nei grandi centri urbani); massime stazionarie, tra 9°/11°C.

Martedì 24 novembre 2020

Tempo Previsto: Nella notte e al mattino cielo sereno o poco nuvoloso; qualche nebbia nelle campagne pavesi. In giornata bel tempo su tutta la regione, ma con tendenza ad ingresso di nuvolosità stratiforme verso sera.

Temperature: minime stazionarie, tra 0°/+4°C (valori più alti nei grandi centri urbani); massime stazionarie, tra 9°/11°C.