Vaccino antinfluenzale, Regione Lombardia: già distribuite 1.800.000 dosi

Degli ulteriori 700.000 mila vaccini acquistati, 50 mila verranno distribuiti entro domenica 21 novembre, 200 mila entro il 30 novembre, 200 mila entro i primi 15 giorni di dicembre.

250 mila inoltre, sono già presenti nei magazzini e costituiscono le eventuali seconde dosi di Fluenz, l’innovativo vaccino spray per bambini, introdotto per la prima volta in Italia, per il quale la Regione attende di sapere dal Ministero della Salute se, come accade in altri Paesi europei, possa essere somministrato in dose unica, senza necessità di fare il richiamo almeno un mese dopo dalla prima somministrazione.

Attraverso tale autorizzazione si potrebbe ampliare la platea dei beneficiari, magari oltre a quella prevista dei 6 anni. I pediatri hanno comunque ricevuto l’indicazione per procedere alla prima somministrazione, la disponibilità della seconda è già presente nei magazzini, quindi non ci sono ostacoli a procedere con la campagna vaccinale.

Del milione e 800 mila vaccini finora distribuiti sono state somministrate 410.000 dosi. O almeno tale è il numero rendicontato al momento dagli erogatori (Medici di medicina generale, Centri vaccinali). Pertanto, nonostante qualche ritardo, dovuto a problemi di consegna da parte delle ditte fornitrici (inconvenienti che si stanno verificando in tutte le regioni italiane) più di 1.200.000 over 65 potranno essere vaccinati nelle prossime settimane coprendo tutto il periodo necessario per attendere le ulteriori dosi acquistate e non ancora consegnate.

Si segnala che le difficoltà e i ritardi nella programmazione degli appuntamenti, sono dovuti sempre a ritardi nelle consegne, comunque si sta lavorando per recuperare gli arretrati grazie anche ai numerosi punti vaccinali aperti anche in collaborazione con il personale dell’Esercito.

Si coglie inoltre l’occasione per sottolineare che sono stati messi immediatamente a disposizione da parte di Ats e Asst gli aghi che alcuni medici di medicina generale non hanno ricevuto all’interno dei kit.

Infine, si ricorda che tutti i vaccini acquistati, in distribuzione ora e e nelle prossime settimane, hanno ottenuto le autorizzazioni da parte di Aifa. In particolare due vaccini Fluzone Hd e Fluad Tetravalente per gli over 65, rappresentano caratteristiche di qualità particolarmente elevate. La Lombardia è l’unica regione italiana ad avere il vaccino adiuvato quadrivalente, le altre regioni hanno vaccino adiuvato trivalente.