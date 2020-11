Uniacque, nuova assemblea dei soci in due convocazioni

Le difficoltà tecniche on line riscontrate nell’assemblea dei soci di Uniacque di mercoledì 18 hanno portato il Cda all’unanime decisione di sdoppiare in due momenti distinti l’assemblea con le votazioni – sempre in modalità on line ma con una nuova piattaforma digitale – per l’approvazione del bilancio e per la nomina dei vertici della società: priorità al bilancio il 28 novembre per sbloccare le scadenze dei Comuni soci e poi la scelta della nuova governance il 4 dicembre.

L’annuncio del Cda

A seguito della sospensione dell’assemblea dei Soci tenutasi mercoledì 18 novembre, che presentava all’ordine del giorno le deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio 2019 e il rinnovo delle cariche sociali, in data odierna il Consiglio di Amministrazione di UniAcque SpA si è riunito allo scopo di decidere la modalità di voto e la forma con cui procedere alla convocazione con i tempi previsti dallo Statuto di una nuova assemblea, come da impegno esternato a tutti i Soci in occasione della chiusura della precedente.

Dopo aver proceduto, nelle ultime ore, ad approfondite valutazioni in merito alle possibilità con cui procedere agli adempimenti necessari nel rispetto delle norme vigenti e per tutelare la salute dei Soci, il Consiglio di Amministrazione di UniAcque SpA ha deliberato di convocare per sabato 28 novembre alle ore 10 con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2019 e per venerdì 4 dicembre alle ore 16 30 un ulteriore convocazione al fine di procedere alla nomina dei nuovi organi societari.