Turbina da 150 tonnellate, trasporto eccezionale grazie alla Lo.Tra.Fer. di Bergamo

Dallo stabilimento di Acciai Speciali Terni, venerdì è partita una turbina da 150 tonnellate. Destinazione Oxelösund, in Svezia.

Una particolarità riguarda la modalità: il trasporto non viene effettuato su gomma ma per via ferrata e il trasporto speciale sarà gestito dalla Lo.Tra.Fer. (Logistica e Trasporti Ferroviari) di Bergamo.

Un’altra particolarità riguarda la distanza: sarà il trasporto più lungo di questo genere sulla rete UIC (Union Internationale des Chemins de Fer). Il rotore percorrerà ben 2500 chilometri lungo il corridoio europeo TEN Scandivano-Mediterraneo, attraversando 5 reti ferroviarie europee, Italia, Austria, Germania, Danimarca e Svezia, prima di giungere a destinazione.

Come spiega la Gazzetta dei Trasporti “il convoglio si muoverà da Terni inquadrato tra due appositi carri scudo e la trazione per la tratta italiana fino al Brennero verrà affidata a Mercitalia Rail. Data la particolarità del servizio notevoli saranno le limitazioni che obbligheranno il convoglio a viaggiare lungo un itinerario con caratteristiche infrastrutturali maggiormente idonee al tipo di carico ed in orari tali da ridurre al minimo le interferenze con il traffico ferroviario”.

Lo.Tra.Fer. è una società bergamasca specializzata nei trasporti ferroviari normali ed eccezionali che, grazie alla conoscenza delle reti ferroviarie nazionali ed estere maturata negli anni coordina e gestisce le varie fasi del trasporto. Nel febbraio 2017 ha curato il trasporto di un reattore da 147 tonnellate, costruito dalla Soc. Alfa Laval di Suisio e destinato a Duslo-Sala, Slovacchia.