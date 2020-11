Spezia-Atalanta, la diretta del match

Torna il campionato e l’Atalanta è ospite dello Spezia (a Cesena), neopromosso che in questa prima parte di stagione ha dimostrato di poterci stare nel massimo campionato.

In porta si rivede Gollini, rimasto ai box dal 1° di agosto, a centrocampo riecco de Roon e Gosens. Davanti ci sono Ilicic, Gomez e Zapata.

La diretta del match:

Il primo tempo

39′- Palo di Zapata! Il colombiano fa a sportellate in mezzo all’area e riesce a girarsi in un fazzoletto, tiro non forte ma molto preciso che si stampa sul palo con Provedel battuto.

37′- Gosens in ritardo su Estevez: ammonito.

30′- Prima mezz’ora di gara a ritmi piuttosto bassi.

25′- Non ce la fa Depaoli: senza Hateboer, tocca a Piccini. Per il terzino toscano è il debutto stagionale.

23′- Problemi per Depaoli, rimasto a terra. Forse si tratta di un guaio muscolare.

22′- Cross basso di Ilicic dalla destra, Zapata murato da Erlic!

13′- Gosens! Atalanta a un passo dal vantaggio! Il tedesco da ottima posizione calcia col destro – non il suo piede e si vede – palla che finisce clamorosamente in curva!

2′- Subito una grande occasione per lo Spezia! Farias ci prova da fuori con un bel destro a giro che si stampa sul palo!

1′- Via, si parte a Cesena!

Le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; De Paoli, de Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.